Дедушка 10-летней Кати рассказал, как дважды расстреляли его внучку (сюжет)

За один день российские военные дважды расстреляли 10-летнюю Катю в селе Новый Бурлук Харьковской области. После первого попадания снайпера бабушка и дедушка пытались довезти внучку до больницы, но второй обстрел из огнестрельного оружия девочка не пережила — умерла на глазах ближайших родственников. За период полномасштабной войны в Харьковской области погибло около 80 детей, самому младшему из них было всего 5 месяцев.

Николай Кившар, дедушка погибшей

Внучка со мной выросла с детства. Она без меня — без деда, без бабы — никуда.

Николай Кившар находится на кладбище в селе Новый Бурлук Печенежского района — здесь похоронена его внучка Катя. 10-летнюю девочку война застала на Северной Салтовке, поэтому 24 февраля ее отправили к дедушке с бабушкой в село Новый Бурлук. А уже вечером туда вошли российские военные. На следующий день Николай вместе с внучкой, чтобы не оставлять ее дома одну, поехал в магазин — забрать жену с работы.

Николай Кившар, дедушка погибшей

На второй день приехали в магазин забирать жену. Я приехал, все нормально. Стали ехать, слышим — выстрел пошел, снайпер. Катя говорит: «Дедушка, у меня что-то». Поднимает там, говорит: «Дедушка, у меня что-то здесь». Я поднимаю — у нее пуля навылет. Русские стреляли, кто мог стрелять? Снайпер сидел на крыше, снайпер стрелял.

Николай с трудом нажал на педаль газа, по дороге наткнулся на россиян. Спросил врача. Российский медик сделал девочке укол и сказал, что у семьи есть три часа, чтобы доставить ее в больницу. Бабушка с дедушкой снова сели в машину и поехали в сторону Чугуева.

Николай Кившар, дедушка погибшей

Я повернул на Базалиевку, а там колонна идет, бой идет. Под колонну российскую я попал, под обстрел попал. Я Катю спрятал. Как спрятал — я упал на нее, но уже поздно. Жена ранена, пуля у нее под сердцем. Меня в голову, руку, ногу.

После того, как второй раз за день россияне открыли огонь по машине из огнестрельного оружия, машина перестала заводиться. Но раненый дедушка все еще пытался спасти внучку. В этой ситуации он даже не заметил, что одна из пуль попала Кате в голову, девочка уже была мертва.

Николай Кившар, дедушка погибшей

Я вышел с Катей, на плечах вот так она. Едет колонна русская. Выходит мужик такой бородатый, меня шарахнул. Я упал с Катей. А колонна едет. Я знал, поднимаю Катю на плечо, становлюсь посреди дороги, показываю — возьмите, что ли. Пятый или шестой человек останавливается, открывает дверь, говорит: «Батя, давай быстрее, залезай». А этот парень сидит и говорит: «Груз 200». Этот солдат российский говорит: «Груз 200». Ну я понял, что такое груз 200. Что внучка мертва уже.

Через несколько километров семью высадили, и дальше Николай нес Катю на руках. В ближайшем селе людям оказали первую помощь. Наконец, 10-летнюю девочку похоронили в саду во дворе. А потом, когда россияне вышли из села, перезахоронили на кладбище. Сейчас тело девочки снова достают из земли — правоохранители проводят эксгумацию — для проведения экспертиз.

Дмитрий Середенко, старший следователь Чугуевского районного управления полиции

Она держала телесные повреждения, которые несовместимы с жизнью — травмы головы огнестрельные. По данному факту было открыто уголовное производство, досудебное расследование проводится следователями СБУ совместно с национальной полицией.



Сейчас правоохранители расследуют гибель около 1500 гражданских лиц в Харьковской области. Из них — почти 80 детей. Это данные погибших с начала полномасштабной войны.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской областной прокуратуры

Ранения — около 2500 гражданских лиц. Из них, к сожалению, 193 ребенка. Самый молодой погибший — это 5-месячный малыш.

Однако эта цифра неокончательная. На территории области продолжаются следственные действия.