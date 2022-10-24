Дідусь 10-річної Каті розповів, як росіяни двічі розстріляли його онуку

За один день російські військові двічі розстріляли 10-річну Катю у селі Новий Бурлук на Харківщині. Після першого влучення снайпера бабуся та дідусь намагалися довезти онуку до лікарні, але другий обстріл із вогнепальної зброї дівчинка не пережила – померла на очах найближчих родичів. За період повномасштабної війни у ​​Харківській області загинуло близько 80 дітей, наймолодшому з них було лише 5 місяців.

Микола Ківшар, дідусь загиблої

Онучка зі мною виросла з дитинства. Вона без мене – без діда, без баби, нікуди.

Микола Ківшар знаходиться на кладовищі в селі Новий Бурлук Печенізького району – тут похована його онука Катя. 10-річну дівчинку війна застала на Північній Салтівці, тому 24 лютого її відправили до дідуся з бабусею в село Новий Бурлук. А вже ввечері туди ввійшли російські військові. Наступного дня Микола разом із онукою, аби не залишати її вдома одну, поїхав до магазину – забрати дружину з роботи.

Микола Ківшар, дідусь загиблої

На другий день приїхали до магазину забирати жінку. Я приїхав, все нормально. Стали їхати, чуємо – вистріл пішов, снайпер. Катя каже: “Дєдушка, у мене шось”. Підіймає там. Каже: “Дєдушка, у мене шось тут”. Я підіймаю – у неї куля навиліт. Росіяни стріляли, хто міг стріляти? Снайпер сидів на криші, снайпер стріляв.

Микола чимдуж натиснув на педаль газу, по дорозі наткнувся на росіян. Запитав лікаря. Російський медик зробив дівчинці укол і сказав, що у родини є три години, щоб діставити її до лікарні. Бабуся з дідусем знов сіли до машини і поїхали в бік Чугуєва.

Микола Ківшар, дідусь загиблої

Я повернув на Базаліївку, а там колона йде, бій йде. Під колону російську я попав, під обстріл попав. Я Катю заховав. Як заховав – я впав на неї, та вже пізно. Жінку поранено, куля в неї під серцем. Мене в голову, руку, ногу.

Після того, як вдруге за день росіяни відкрили вогонь по автівці з вогнепальної зброї, машина перестала заводитись. Але поранений дідусь все ще намагався врятувати онуку. У цій ситуації він навіть не помітив, що одна із куль потрапила Каті в голову, дівчинка вже була мертвою.

Микола Ківшар, дідусь загиблої

Я вийшов з Катею, на плечах отак вона. Їде колона російська. Виходе мужик такий бородатий, мене турнув. Я впав з Катею. А колона їде. Я знав підіймаю Катю на плече, стаю посеред дороги, показую – візьміть, чи що. П’ятий чи шостий чоловік зупиняється, відкриває двері, каже: “Батя, давай быстрее, залазь”. А цей хлопець сидить і каже: “Груз 200”. Цей солдат російський каже: “Груз 200”. Ну я зрозумів, що таке груз 200. Що онучка мертва вже.

Через кілька кілометрів родину висадили, й далі Микола ніс Катю на руках. В найближчому селі людям надали першу допомогу. Врешті, 10-річну дівчинку поховали в садку на подвір’ї. А потім, коли росіяни вийшли з села, перепоховали на кладовищі. Зараз тіло дівчинки знову дістають з землі – правоохоронці проводять ексгумацію – для проведення експертиз.

Дмитро Середенко, старший слідчий Чугуївського районного управління поліції

Вона тримала тілесні ушкодження, які несумісні з життям – травми голови вогнепальні. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження, досудове розслідування проводиться слідчими СБУ спільно з Національною поліцією.



Нині правоохоронці розслідують загибель близько 1500 цивільних осіб в Харковіській області. З них – майже 80 дітей. Це дані загиблих з початку повномасштабної війни.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури

Поранення – близько 2500 цивільних осіб. З них, на жаль, 193 дитини. Наймолодший загиблий – це 5-місячний малюк.

Однак ця цифра неостаточна. На території області продовжуються слідчі дії.