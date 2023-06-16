Live
  • П’ятниця 16.06.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🔴

На Харківщині 27-річна жінка може отримати довічне за роботу на ворога

Суспільство 12:11   16.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині 27-річна жінка може отримати довічне за роботу на ворога

Довічне ув’язнення загрожує колишній співробітниці поліції з Куп’янська, повідомляє прокуратура.

“Інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перейшла на бік ворога. Після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ 27-річна поліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній “міліції”. Згодом жінка добровільно обійняла посаду “и. о. инспектора штаба” у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала “старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зокрема, колишня поліціянтка обстежувала навчальні заклади в Куп’янську, складаючи акти “обследования технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта”. За роботу регулярно отримувала зарплату від окупантів – по 45 тис. рублів на місяць.

Після втечі армії загарбників жінка намагалася ховатися у селі Старовірівка – у родичів. Але її знайшли 6 лютого та затримали. Нині колишня поліціянтка в СІЗО. Її звинувачують у держзраді. Судитимуть у Харкові – у Червонозаводському суді.

Читайте також: “Авторитет”, який мітив у мери Вовчанська, сяде на 15 років – СБУ

“Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили прокурори.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Тривога по всій Україні: на Харківщині – загроза застосування балістики
Тривога по всій Україні: на Харківщині – загроза застосування балістики
16.06.2023
Ракетна атака: Синєгубов закликав не ігнорувати тривогу (оновлено)
Ракетна атака: Синєгубов закликав не ігнорувати тривогу (оновлено)
16.06.2023
Знаменита білка з харківського парку завела родину (відео)
Знаменита білка з харківського парку завела родину (відео)
16.06.2023
У Харкові може бути чутно вибух: поряд із містом розмінування
У Харкові може бути чутно вибух: поряд із містом розмінування
16.06.2023
Убив за зауваження у комендантську годину: в Харкові засудили злочинця
Убив за зауваження у комендантську годину: в Харкові засудили злочинця
16.06.2023
На Харківщині засіяли майже 680 га полів: дані ХОВА
На Харківщині засіяли майже 680 га полів: дані ХОВА
16.06.2023

Новини за темою:

10:52
Убив за зауваження у комендантську годину: в Харкові засудили злочинця
09:29
Держвиконавець у Харкові вимагав $1500 за вилучення з реєстру боржників
12:32
Вранці армія РФ з мінометів обстріляла Липці: постраждалих немає (фото)
13:54
Російська ракета влучила у будинок: на Харківщині ексгумували тіло чоловіка
14:24
5 років за ґратами дали харків’янину, який обкрадав школу після обстрілів

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині 27-річна жінка може отримати довічне за роботу на ворога»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 12:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Довічне ув’язнення загрожує колишній співробітниці поліції з Куп’янська, повідомляє прокуратура".