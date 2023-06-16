На Харківщині 27-річна жінка може отримати довічне за роботу на ворога
Довічне ув’язнення загрожує колишній співробітниці поліції з Куп’янська, повідомляє прокуратура.
“Інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перейшла на бік ворога. Після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ 27-річна поліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній “міліції”. Згодом жінка добровільно обійняла посаду “и. о. инспектора штаба” у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала “старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Зокрема, колишня поліціянтка обстежувала навчальні заклади в Куп’янську, складаючи акти “обследования технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта”. За роботу регулярно отримувала зарплату від окупантів – по 45 тис. рублів на місяць.
Після втечі армії загарбників жінка намагалася ховатися у селі Старовірівка – у родичів. Але її знайшли 6 лютого та затримали. Нині колишня поліціянтка в СІЗО. Її звинувачують у держзраді. Судитимуть у Харкові – у Червонозаводському суді.
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“Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили прокурори.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 12:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Довічне ув’язнення загрожує колишній співробітниці поліції з Куп’янська, повідомляє прокуратура".