Торгівля людьми на Харківщині. 14 справ відкрили з початку року – поліція
14 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми відкрили на Харківщині протягом року, 13 з яких – злочини з метою трудової експлуатації, одне — за фактом сексуальної. Усі зловмисники отримали підозри.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, щороку сотні тисяч чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торгівців людьми як у себе вдома, так і закордоном. В Україні найбільш поширеними є трудова, сексуальна експлуатація та втягнення у злочинну діяльність.
Поліцейські закликають бути обережними при виборі роботи. Слід пам’ятати, що тільки офіційне працевлаштування є безпечним, підкреслили правоохоронці.
«Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, звертайтеся по допомогу на спеціальну лінію поліції 102», – додали в поліції.
Там також розповіли, що 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми.
Читайте також: Ферму з рабами знайшли на Харківщині: подробиці (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дела, людьми, поліція, производства, работа, торговля, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Торгівля людьми на Харківщині. 14 справ відкрили з початку року – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми відкрили на Харківщині протягом року, 13 з яких – злочини з метою трудової експлуатації, одне — за фактом сексуальної. Усі зловмисники отримали підозри.".