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Торгівля людьми на Харківщині. 14 справ відкрили з початку року – поліція

Суспільство 12:52   18.10.2023
Вікторія Яковенко
Торгівля людьми на Харківщині. 14 справ відкрили з початку року – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

14 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми відкрили на Харківщині протягом року, 13 з яких – злочини з метою трудової експлуатації, одне — за фактом сексуальної. Усі зловмисники отримали підозри.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, щороку сотні тисяч чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торгівців людьми як у себе вдома, так і закордоном. В Україні найбільш поширеними є трудова, сексуальна експлуатація та втягнення у злочинну діяльність.

Поліцейські закликають бути обережними при виборі роботи. Слід пам’ятати, що тільки офіційне працевлаштування є безпечним, підкреслили правоохоронці.

«Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, звертайтеся по допомогу на спеціальну лінію поліції 102», – додали в поліції.

Там також розповіли, що 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 12:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми відкрили на Харківщині протягом року, 13 з яких – злочини з метою трудової експлуатації, одне — за фактом сексуальної. Усі зловмисники отримали підозри.".