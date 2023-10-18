Торгівля людьми на Харківщині. 14 справ відкрили з початку року – поліція

14 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми відкрили на Харківщині протягом року, 13 з яких – злочини з метою трудової експлуатації, одне — за фактом сексуальної. Усі зловмисники отримали підозри.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, щороку сотні тисяч чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торгівців людьми як у себе вдома, так і закордоном. В Україні найбільш поширеними є трудова, сексуальна експлуатація та втягнення у злочинну діяльність.

Поліцейські закликають бути обережними при виборі роботи. Слід пам’ятати, що тільки офіційне працевлаштування є безпечним, підкреслили правоохоронці.

«Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми, звертайтеся по допомогу на спеціальну лінію поліції 102», – додали в поліції.

Там також розповіли, що 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми.