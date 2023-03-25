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Тисячу проваджень щодо зрадників України зареєстрували на Харківщині

Суспільство 10:17   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Тисячу проваджень щодо зрадників України зареєстрували на Харківщині

В Харківській області правоохоронці зафіксували близько 1100 кримінальних проваджень про державну зраду.

Про це під час нацмарафону повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Це колаборанти, державні зрадники, пособники агресору. За фактом цих кримінальних проваджень вже є 120 рішень суду. Встановлена їх винуватість, встановлена відповідальність за їх дії», – уточнив Чубенко.

Зокрема, додав Чубенко, коригувальників ракет РФ посадили за ґрати на 5 років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 10:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області правоохоронці зафіксували близько 1100 кримінальних проваджень про державну зраду.".