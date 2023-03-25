Тисячу проваджень щодо зрадників України зареєстрували на Харківщині

В Харківській області правоохоронці зафіксували близько 1100 кримінальних проваджень про державну зраду.

Про це під час нацмарафону повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Це колаборанти, державні зрадники, пособники агресору. За фактом цих кримінальних проваджень вже є 120 рішень суду. Встановлена їх винуватість, встановлена відповідальність за їх дії», – уточнив Чубенко.

Зокрема, додав Чубенко, коригувальників ракет РФ посадили за ґрати на 5 років.