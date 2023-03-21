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Понад 13 тисяч військових злочинів на Харківщині: 7 бійців РФ – засудили

Суспільство 15:34   21.03.2023
Виктория Яковенко
Понад 13 тисяч військових злочинів на Харківщині: 7 бійців РФ – засудили

Станом на 21 березня на Харківщині правоохоронці зареєстрували 13 234 злочини за статтею 438 – порушення законів та звичаїв війни.

Про це на брифінгу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«За результатами військового розслідування вже 30 військовослужбовцям РФ, двом найманцям, а також членам незаконно збройного формування «ДНР» повідомлено про підозру», – розповів Фільчаков.

У прокуратурі уточнили, що 7 військових РФ вже засуджені.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 15:34;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 21 березня на Харківщині правоохоронці зареєстрували 13 234 злочини за статтею 438 – порушення законів та звичаїв війни.".