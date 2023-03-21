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Более 13 тысяч военных преступлений на Харьковщине: 7 бойцов РФ – осудили

Общество 15:34   21.03.2023
Виктория Яковенко
Более 13 тысяч военных преступлений на Харьковщине: 7 бойцов РФ – осудили

По состоянию на 21 марта в Харьковской области правоохранители зарегистрировали 13 234 преступлений по статье 438 – нарушение законов и обычаев войны.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«По результатам военного расследования уже 30 военнослужащим РФ, двум наемникам, а также членам незаконно вооруженного формирования «ДНР» сообщено о подозрении», — рассказал Фильчаков.

В прокуратуре уточнили, что 7 военных РФ уже осудили.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 15:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 марта в Харьковской области правоохранители зарегистрировали 13 234 преступлений по статье 438 – нарушение законов и обычаев войны.".