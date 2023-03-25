Тысячу производств в отношении предателей зарегистрировали на Харьковщине
В Харьковской области правоохранители зафиксировали около 1100 уголовных производств относительно государственной измены.
Об этом во время нацмарафона сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Это коллаборанты, государственные изменники, пособники агрессору. По факту этих уголовных производств уже есть 120 решений суда. Установлена их виновность, установлена ответственность за их действия», – уточнил Чубенко.
В частности, добавил Чубенко, корректировщиков ракет РФ посадили за решетку на 5 лет.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 10:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители зафиксировали около 1100 уголовных производств относительно государственной измены.".