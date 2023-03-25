Тысячу производств в отношении предателей зарегистрировали на Харьковщине

В Харьковской области правоохранители зафиксировали около 1100 уголовных производств относительно государственной измены.

Об этом во время нацмарафона сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Это коллаборанты, государственные изменники, пособники агрессору. По факту этих уголовных производств уже есть 120 решений суда. Установлена их виновность, установлена ответственность за их действия», – уточнил Чубенко.

В частности, добавил Чубенко, корректировщиков ракет РФ посадили за решетку на 5 лет.