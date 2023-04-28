Дистанційне розмінування: як техніка зі Словаччини допомагає Харківщині

Для розмінування районів Харківської області, які перебували під окупацією, залучили дистанційно керовану систему Bozena-5 словацького виробництва. Іноземною технікою можна керувати з відстані до 5 тис. метрів.

Про це повідомив представник Міноборони щодо координації заходів розмінування у Харківській області, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

«Вона управляється по радіо. У нього монітор. Камера стоїть на машині. І за рахунок камери, він бачить, де повернути, куди їхати. Тобто людина знаходиться на безпечній відстані. У разі навіть підриву машини на вибухонебезпечному предметі, людина буде в безпеці», – зазначили у Міноборони.

Працює Bozena-5 зі швидкістю до 9 км/год. Наразі техніка розміновує лінії електропередач у районі села Гракове на Харківщині.

«Для того, щоб розмінувати хоча б лінії електропередач, нам потрібно таких хоча б з десяток, щоб ми закінчили протягом місяця – двох», – додали в Міноборони.