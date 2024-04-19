У Харкові тимчасово не працювали лінії «101» та «112» (оновлено)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що у Харкові тимчасово не працюють лінії Служби порятунку «101» та «112».
В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС: 0730270112, 0501139001, 0501139002.
Про відновлення ліній обіцяють повідомити додатково.
Лінії Служби порятунку «101» та «112» у Харкові працюють у штатному режимі, повідомили рятувальники о 14:08.
Читайте також: У Харкові горів підвал багатоповерхівки: евакуювали жителів, врятували кошеня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: временно, ГСЧС, линии, спасатели, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові тимчасово не працювали лінії «101» та «112» (оновлено)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що у Харкові тимчасово не працюють лінії Служби порятунку «101» та «112».".