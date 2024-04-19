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У Харкові тимчасово не працювали лінії «101» та «112» (оновлено)

Суспільство 13:10   19.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові тимчасово не працювали лінії «101» та «112» (оновлено) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що у Харкові тимчасово не працюють лінії Служби порятунку «101» та «112».

В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС: 0730270112, 0501139001, 0501139002.

Про відновлення ліній обіцяють повідомити додатково.

Лінії Служби порятунку «101» та «112» у Харкові працюють у штатному режимі, повідомили рятувальники о 14:08.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що у Харкові тимчасово не працюють лінії Служби порятунку «101» та «112».".