У Харкові тимчасово не працювали лінії «101» та «112» (оновлено)

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що у Харкові тимчасово не працюють лінії Служби порятунку «101» та «112».

В екстреному випадку можна скористатись резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС: 0730270112, 0501139001, 0501139002.

Про відновлення ліній обіцяють повідомити додатково.

Лінії Служби порятунку «101» та «112» у Харкові працюють у штатному режимі, повідомили рятувальники о 14:08.