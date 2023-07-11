12 липня у Харкові тимчасово зміняться деякі маршрути трамваїв

Харківські трамваї №20, №16, 16А та №27 12 липня тимчасово курсуватимуть зміненими маршрутами, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, з 10:00 до 15:00 припинять рух трамваїв на вулиці Клочківській, у проїзді Рогатинському, провулку Пискунівському, провулку Лосівському, на вулиці Великій Панасівській, на ділянці від вулиці Новгородської до вулиці Євгена Котляра.

Причина – ремонт трамвайної колії, додали у мерії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

📍 №20 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська»;

📍 №20 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Крім цього, 12 та 14 липня рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00.

Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

📍 №16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

📍 №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».