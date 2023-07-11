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У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами

Суспільство 16:06   11.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

 11 липня на бульварі Богдана Хмельницького патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ» за порушення ПДР. При перевірці документів у чоловіка виявили підроблене водійське посвідчення.

«Під час розгляду адміністративної справи керманич надав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту. Також перевіривши по наявним базам патрульні з’ясували, що за вказаною серією значиться інша особа», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 16:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " 11 липня на бульварі Богдана Хмельницького патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ» за порушення ПДР. При перевірці документів у чоловіка виявили підроблене водійське посвідчення.".