У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
11 липня на бульварі Богдана Хмельницького патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ» за порушення ПДР. При перевірці документів у чоловіка виявили підроблене водійське посвідчення.
«Під час розгляду адміністративної справи керманич надав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту. Також перевіривши по наявним базам патрульні з’ясували, що за вказаною серією значиться інша особа», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 16:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " 11 липня на бульварі Богдана Хмельницького патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ» за порушення ПДР. При перевірці документів у чоловіка виявили підроблене водійське посвідчення.".