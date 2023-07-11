Live
  • Вівторок 11.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.06
    • 🟢

На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним

Події 15:27   11.07.2023
Вікторія Яковенко
На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним Фото: ГУНП у Харківській області

Водія легковика “HONDA”, який 9 липня наїхав на 11-річну дівчинку, від чого дитина загинула на місці, затримали та повідомили про підозру.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 45-річний водій, який на смерть збив дитину в Ізюмі був у стані алкогольного сп’яніння.

«Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ», – зазначили правоохоронці.

Читайте також: На смерть збили дитину – на Харківщині трагічна ДТП

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
10.07.2023
Пасажир автобуса хотів провезти до Харкова кілограм наркотиків
Пасажир автобуса хотів провезти до Харкова кілограм наркотиків
11.07.2023
У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами
У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами
11.07.2023
ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій
ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій
11.07.2023
На Харківщині голова селищної ради «зливав» ворогу дані воїнів ЗСУ та АТО
На Харківщині голова селищної ради «зливав» ворогу дані воїнів ЗСУ та АТО
11.07.2023
На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним
На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним
11.07.2023

Новини за темою:

15:52
ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій
15:27
На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним
15:00
На Харківщині голова селищної ради «зливав» ворогу дані воїнів ЗСУ та АТО
14:25
Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи
13:26
Лікарню у Люботині зобов’язали упорядкувати укриття на понад 800 осіб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 15:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водія легковика “HONDA”, який 9 липня наїхав на 11-річну дівчинку, від чого дитина загинула на місці, затримали та повідомили про підозру.".