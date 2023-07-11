На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним

Водія легковика “HONDA”, який 9 липня наїхав на 11-річну дівчинку, від чого дитина загинула на місці, затримали та повідомили про підозру.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 45-річний водій, який на смерть збив дитину в Ізюмі був у стані алкогольного сп’яніння.

«Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ», – зазначили правоохоронці.