На смерть збили дитину на Харківщині: водій легковика був п’яним
Фото: ГУНП у Харківській області
Водія легковика “HONDA”, який 9 липня наїхав на 11-річну дівчинку, від чого дитина загинула на місці, затримали та повідомили про підозру.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 45-річний водій, який на смерть збив дитину в Ізюмі був у стані алкогольного сп’яніння.
«Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ», – зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водія легковика “HONDA”, який 9 липня наїхав на 11-річну дівчинку, від чого дитина загинула на місці, затримали та повідомили про підозру.".