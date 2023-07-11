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Насмерть сбили ребенка на Харьковщине: водитель легковушки был пьяным

Происшествия 15:27   11.07.2023
Виктория Яковенко
Насмерть сбили ребенка на Харьковщине: водитель легковушки был пьяным Фото: ГУНП в Харьковской области

Водителя легковушки «HONDA», который 9 июля наехал на 11-летнюю девочку, от чего ребенок погиб на месте, задержали и сообщили о подозрении.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летний водитель, насмерть сбивший ребенка в Изюме, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ», — отметили правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителя легковушки «HONDA», который 9 июля наехал на 11-летнюю девочку, от чего ребенок погиб на месте, задержали и сообщили о подозрении.".