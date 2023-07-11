Насмерть сбили ребенка на Харьковщине: водитель легковушки был пьяным

Водителя легковушки «HONDA», который 9 июля наехал на 11-летнюю девочку, от чего ребенок погиб на месте, задержали и сообщили о подозрении.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летний водитель, насмерть сбивший ребенка в Изюме, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ», — отметили правоохранители.