Насмерть сбили ребенка на Харьковщине: водитель легковушки был пьяным
Фото: ГУНП в Харьковской области
Водителя легковушки «HONDA», который 9 июля наехал на 11-летнюю девочку, от чего ребенок погиб на месте, задержали и сообщили о подозрении.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летний водитель, насмерть сбивший ребенка в Изюме, находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ», — отметили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителя легковушки «HONDA», который 9 июля наехал на 11-летнюю девочку, от чего ребенок погиб на месте, задержали и сообщили о подозрении.".