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Насмерть сбили ребенка — на Харьковщине трагическое ДТП

Происшествия 19:23   09.07.2023
Оксана Горун
Насмерть сбили ребенка — на Харьковщине трагическое ДТП Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине около 17:00 9 июля случилось ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля около 17:00 на улице Казацкой в городе Изюме.
По предварительным данным, 45-летний водитель легковушки «Honda» во время движения допустил наезд на пешехода. Девочка шла по проезжей части. От полученных травм 11-летний ребенок погиб на месте», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ДТП погиб ребенок на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. Также решают вопрос квалификации события по Уголовному кодексу.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 19:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине около 17:00 9 июля случилось ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка".