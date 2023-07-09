Насмерть сбили ребенка — на Харьковщине трагическое ДТП
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине около 17:00 9 июля случилось ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка.
«Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля около 17:00 на улице Казацкой в городе Изюме.
По предварительным данным, 45-летний водитель легковушки «Honda» во время движения допустил наезд на пешехода. Девочка шла по проезжей части. От полученных травм 11-летний ребенок погиб на месте», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. Также решают вопрос квалификации события по Уголовному кодексу.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 19:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине около 17:00 9 июля случилось ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка".