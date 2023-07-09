На смерть збили дитину – на Харківщині трагічна ДТП
Фото: ГУНП у Харківській області
На Харківщині близько 17:00 9 липня сталася ДТП, в якій загинула 11-річна дівчинка.
“Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 17:00 на вулиці Козацькій у місті Ізюмі.
За попередніми даними, 45-річний водій легковика “Honda” під час руху допустив наїзд на пішохода. Дівчинка йшла по проїжджій частині. Від отриманих травм 11-річна дитина загинула на місці“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Усі обставини ДТП з’ясовують слідчі. Також вирішують питання кваліфікації події за Кримінальним кодексом.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 19:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині близько 17:00 9 липня сталася ДТП, в якій загинула 11-річна дівчинка".