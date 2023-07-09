Live
  • Неділя 09.07.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Військовий загинув у потрійній ДТП на Харківщині

Події 16:02   09.07.2023
Оксана Горун
Військовий загинув у потрійній ДТП на Харківщині

У ДТП, яка сталася вранці на трасі в Ізюмському районі, загинув 38-річний військовий. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашту.

“У результаті ДТП загинув водій. Він був військовим. Ще двох людей ушпиталили. Це цивільні, нині вони у лікарні швидкої допомоги у Харкові. Чоловік отримав забої та струс мозку, дівчина — струс мозку та перелом щелепи”, — розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

  • Читайте також: Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі

    • Нагадаємо, ДТП сталася вранці 9 липня в Ізюмському районі – на трасі Київ – Харків – Довжанський. Близько 8:50 поблизу села Волохів Яр зіткнулися “Renault Mеgane”, “Fiat Tipo” та “Mercedes”.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    Військовий загинув у потрійній ДТП на Харківщині
    Військовий загинув у потрійній ДТП на Харківщині
    09.07.2023
    Зеленський присвоїв звання “Герой України” посмертно воїну 92 ОМБр
    Зеленський присвоїв звання “Герой України” посмертно воїну 92 ОМБр
    09.07.2023
    У Харкові усувають наслідки негоди: дані мерії
    У Харкові усувають наслідки негоди: дані мерії
    09.07.2023
    Потрійна ДТП на Харківщині: один із водіїв загинув, двоє людей у лікарні
    Потрійна ДТП на Харківщині: один із водіїв загинув, двоє людей у лікарні
    09.07.2023
    “Початок середини” – Міноборони США та ISW оцінили контрнаступ ЗСУ
    “Початок середини” – Міноборони США та ISW оцінили контрнаступ ЗСУ
    09.07.2023
    На Харківщині через стихію місцями зникла електрика (оновлено)
    На Харківщині через стихію місцями зникла електрика (оновлено)
    09.07.2023

    Новини за темою:

    13:32
    Потрійна ДТП на Харківщині: один із водіїв загинув, двоє людей у лікарні
    17:41
    ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)
    12:41
    На Харківщині сьогодні прощаються зі снайпером, який загинув під Бахмутом
    21:45
    Через ДТП під Харковом між «Daewoo Lanos» і скутером двоє травмованих
    08:11
    На Харківщині напали на “швидку”: постраждав водій

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Військовий загинув у потрійній ДТП на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП, яка сталася вранці на трасі в Ізюмському районі, загинув 38-річний військовий. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашту".