Військовий загинув у потрійній ДТП на Харківщині

У ДТП, яка сталася вранці на трасі в Ізюмському районі, загинув 38-річний військовий. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашту.

“У результаті ДТП загинув водій. Він був військовим. Ще двох людей ушпиталили. Це цивільні, нині вони у лікарні швидкої допомоги у Харкові. Чоловік отримав забої та струс мозку, дівчина — струс мозку та перелом щелепи”, — розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Нагадаємо, ДТП сталася вранці 9 липня в Ізюмському районі – на трасі Київ – Харків – Довжанський. Близько 8:50 поблизу села Волохів Яр зіткнулися “Renault Mеgane”, “Fiat Tipo” та “Mercedes”.