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Потрійна ДТП на Харківщині: один із водіїв загинув, двоє людей у лікарні

Події 13:32   09.07.2023
Оксана Горун
Потрійна ДТП на Харківщині: один із водіїв загинув, двоє людей у лікарні

Поліція розслідує обставини ДТП, що сталася вранці 9 липня в Ізюмському районі – на трасі Київ – Харків – Довжанський.

“9 липня близько 8:50 поблизу села Волохів Яр на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський” сталося зіткнення транспортних засобів “Renault Mеgane”, “Fiat Tipo” та “Mercedes”. Тілесні ушкодження, не сумісні із життям, отримав 38-річний водій “Fiat Tipo”. Також травмувався 44-річний водій “Renault Mеgane” та його 20-річна донька. Чоловіка та дівчину госпіталізовано до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розслідує обставини ДТП, що сталася вранці 9 липня в Ізюмському районі – на трасі Київ – Харків – Довжанський".