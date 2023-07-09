Потрійна ДТП на Харківщині: один із водіїв загинув, двоє людей у лікарні

Поліція розслідує обставини ДТП, що сталася вранці 9 липня в Ізюмському районі – на трасі Київ – Харків – Довжанський.

“9 липня близько 8:50 поблизу села Волохів Яр на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський” сталося зіткнення транспортних засобів “Renault Mеgane”, “Fiat Tipo” та “Mercedes”. Тілесні ушкодження, не сумісні із життям, отримав 38-річний водій “Fiat Tipo”. Також травмувався 44-річний водій “Renault Mеgane” та його 20-річна донька. Чоловіка та дівчину госпіталізовано до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.