ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)

Вдень 8 липня ДТП сталася в Пісочині Харківського району, повідомили в ДСНС.

Про зіткнення автомобілів рятувальникам повідомили о 13:58. ДТП сталася на трасі біля будинку на вул. Пушкіна, 1а, у Пісочині.

“Було встановлено, що в результаті зіткнення двох автомобілів постраждав один водій. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні”, – поінформували в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.