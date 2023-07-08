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ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)

Події 17:41   08.07.2023
Оксана Горун
ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото) Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України в Харківській області

Вдень 8 липня ДТП сталася в Пісочині Харківського району, повідомили в ДСНС.

Про зіткнення автомобілів рятувальникам повідомили о 13:58. ДТП сталася на трасі біля будинку на вул. Пушкіна, 1а, у Пісочині.

“Було встановлено, що в результаті зіткнення двох автомобілів постраждав один водій. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні”, – поінформували в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Обставини ДТП з’ясовує поліція.

ДТП у Пісочині 8 липня 2023
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України в Харківській області
ДТП у Пісочині 8 липня 2023 2
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України в Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 17:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 липня ДТП сталася в Пісочині Харківського району, повідомили в ДСНС".