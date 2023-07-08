ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС України в Харківській області
Вдень 8 липня ДТП сталася в Пісочині Харківського району, повідомили в ДСНС.
Про зіткнення автомобілів рятувальникам повідомили о 13:58. ДТП сталася на трасі біля будинку на вул. Пушкіна, 1а, у Пісочині.
“Було встановлено, що в результаті зіткнення двох автомобілів постраждав один водій. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні”, – поінформували в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Обставини ДТП з’ясовує поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 17:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 липня ДТП сталася в Пісочині Харківського району, повідомили в ДСНС".