У Харкові потонув 33-річний чоловік

Тіло утопленика водолази ДСНС витягли з водоймища в Новобаварському районі у Харкові.

Чоловік потонув напередодні в річці Уди за нез’ясованих обставин, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Близько двох годин водолазам ДСНС знадобилось, аби обстежити певну ділянку дна річки, де ймовірно знаходився потопельник, та знайти його. Ним виявився 33-річний харків’янин”, – поінформували рятувальники.

Далі в обставинах смерті чоловіка розбиратиметься поліція.