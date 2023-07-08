Live
  • Субота 08.07.2023
    • Харків
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

У Харкові потонув 33-річний чоловік

Події 17:28   08.07.2023
Оксана Горун
У Харкові потонув 33-річний чоловік

Тіло утопленика водолази ДСНС витягли з водоймища в Новобаварському районі у Харкові.

Чоловік потонув напередодні в річці Уди за нез’ясованих обставин, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Близько двох годин водолазам ДСНС знадобилось, аби обстежити певну ділянку дна річки, де ймовірно знаходився потопельник, та знайти його. Ним виявився 33-річний харків’янин”, – поінформували рятувальники.

Читайте також: 27-річний громадянин Нігерії потонув у Харкові в озері на Журавлівці

Далі в обставинах смерті чоловіка розбиратиметься поліція.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)
ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)
08.07.2023
У Харкові потонув 33-річний чоловік
У Харкові потонув 33-річний чоловік
08.07.2023
Резніков заявив, що завдання надійного захисту неба в Харкові вирішують
Резніков заявив, що завдання надійного захисту неба в Харкові вирішують
08.07.2023
Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)
Мішок набоїв та наркотики знайшли поліцейські у мешканця Харківщини (фото)
08.07.2023
На Харківщині сьогодні прощаються зі снайпером, який загинув під Бахмутом
На Харківщині сьогодні прощаються зі снайпером, який загинув під Бахмутом
08.07.2023
Пес Патрон потрапив під удар РСЗВ на Харківщині
Пес Патрон потрапив під удар РСЗВ на Харківщині
08.07.2023

Новини за темою:

17:28
У Харкові потонув 33-річний чоловік
08:39
Уночі ворог бив по Харківщині: поранено чоловіка
21:39
Чоловіка та дівчинку з Харківщини вбила блискавка на Говерлі (фото, відео)
18:09
Кинув порох у багаття: на Харківщині підліток отримав масштабні опіки
17:06
Горіли хата і крамниця. Село Петровавлівка на Харківщині двічі обстріляла рф

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові потонув 33-річний чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 17:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло утопленика водолази ДСНС витягли з водоймища в Новобаварському районі у Харкові".