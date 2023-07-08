У Харкові потонув 33-річний чоловік
Тіло утопленика водолази ДСНС витягли з водоймища в Новобаварському районі у Харкові.
Чоловік потонув напередодні в річці Уди за нез’ясованих обставин, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Близько двох годин водолазам ДСНС знадобилось, аби обстежити певну ділянку дна річки, де ймовірно знаходився потопельник, та знайти його. Ним виявився 33-річний харків’янин”, – поінформували рятувальники.
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Далі в обставинах смерті чоловіка розбиратиметься поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 17:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло утопленика водолази ДСНС витягли з водоймища в Новобаварському районі у Харкові".