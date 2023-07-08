В Харькове утонул 33-летний мужчина
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Тело утопленника водолазы ГСЧС извлекли из водоема в Новобаварском районе в Харькове.
Мужчина утонул накануне в реке Уды при невыясненных обстоятельствах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Около двух часов водолазам ГСЧС понадобилось, чтобы обследовать определенный участок дна реки, где вероятно находился утопленник, и найти его. Им оказался 33-летний харьковчанин», — проинформировали спасатели.
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Далее в обстоятельствах смерти мужчины будет разбираться полиция.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 17:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело утопленника водолазы ГСЧС извлекли из водоема в Новобаварском районе в Харькове".