В Харькове утонул 33-летний мужчина

Тело утопленника водолазы ГСЧС извлекли из водоема в Новобаварском районе в Харькове.

Мужчина утонул накануне в реке Уды при невыясненных обстоятельствах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около двух часов водолазам ГСЧС понадобилось, чтобы обследовать определенный участок дна реки, где вероятно находился утопленник, и найти его. Им оказался 33-летний харьковчанин», — проинформировали спасатели.

Далее в обстоятельствах смерти мужчины будет разбираться полиция.