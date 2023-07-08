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В Харькове утонул 33-летний мужчина

Происшествия 17:28   08.07.2023
Оксана Горун
В Харькове утонул 33-летний мужчина Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Тело утопленника водолазы ГСЧС извлекли из водоема в Новобаварском районе в Харькове.

Мужчина утонул накануне в реке Уды при невыясненных обстоятельствах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около двух часов водолазам ГСЧС понадобилось, чтобы обследовать определенный участок дна реки, где вероятно находился утопленник, и найти его. Им оказался 33-летний харьковчанин», — проинформировали спасатели.

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Далее в обстоятельствах смерти мужчины будет разбираться полиция.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 17:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело утопленника водолазы ГСЧС извлекли из водоема в Новобаварском районе в Харькове".