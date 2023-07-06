27-летний гражданин Нигерии утонул в Харькове в озере на Журавлевке
Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства гибели мужчины в озере в Киевском районе Харькова.
Около двух часов дня 27-летний мужчина пошел купаться в озере и утонул. Его вытащили на берег без сознания. Медики пытались спасти пострадавшего, но он скончался.
Полицейские установили, что погибшим является 27-летний гражданин Нигерии.
Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 18:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства гибели мужчины в озере в Киевском районе Харькова.".