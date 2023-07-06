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27-летний гражданин Нигерии утонул в Харькове в озере на Журавлевке

Происшествия 18:01   06.07.2023
Оксана Якушко
27-летний гражданин Нигерии утонул в Харькове в озере на Журавлевке

Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства гибели мужчины в озере в Киевском районе Харькова.

Около двух часов дня 27-летний мужчина пошел купаться в озере и утонул. Его вытащили на берег  без сознания. Медики пытались спасти пострадавшего, но он скончался.

Полицейские установили, что погибшим является 27-летний гражданин Нигерии.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 18:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства гибели мужчины в озере в Киевском районе Харькова.".