27-летний гражданин Нигерии утонул в Харькове в озере на Журавлевке

Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства гибели мужчины в озере в Киевском районе Харькова.

Около двух часов дня 27-летний мужчина пошел купаться в озере и утонул. Его вытащили на берег без сознания. Медики пытались спасти пострадавшего, но он скончался.

Полицейские установили, что погибшим является 27-летний гражданин Нигерии.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства.