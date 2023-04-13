Годовщина, как украинские ракеты «Нептун» потопили российский крейсер «москва»

13 апреля 2022 года российский крейсер «москва», находившийся в территориальных водах Украины у острова Змеиный, уверенно пошел ко дну. Мировые СМИ взорвались заголовками: армия, не имевшая собственного флота, уничтожила флагман российской армады. Этот день стал переломным в войне.

«Ровно год назад Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины переписали вековую историю. Точным ударом украинских ракет «Нептун» был поражен тот самый «русский военный корабль» — флагман черноморского флота рф ракетный крейсер «москва», который в последующие сутки затонул. Событие было настолько вдохновляющим, и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь в последний раз россия теряла свой флагман более столетия назад», — написал на своей странице в Facebook министр обороны Алексей Резников.



После уничтожения «москвы» началась цепная реакция. Это был последний день абсолютного доминирования российского флота на Черном море, отметил Резников.

«Во-первых, успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon. Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству русских окупантов с острова Змеиный, которое они назвали «жестом доброй воли». В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть «зерновой коридор». Мир получил нашу продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена «москва», достичь этого результата было бы невозможно», — подчеркнул министр обороны.

Итак, теперь российский флот скрывается от украинских ракет к югу и востоку от Крыма. А кремлевские мечты о высадке десанта в Одессе остались мечтами.

«Уверен, что после нашей победы «москва» станет одной из популярнейших локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост – «за российский военный флот – до дна!» – пошутил Резников.

«Без преувеличений, уничтожение крейсера «москва» – потрясающий успех в войне с российским агрессором. В значительной степени именно это событие позволило Силам безопасности и обороны Украины снизить уровень угроз с акватории Черного моря и заверить московитов, что деоккупация Крыма — неизбежна», — резюмировали в ГУР МО Украины.

Как россияне пытались скрыть поражение на море

Как обычно, после рф задействовали пропаганду, которая откровенно врала об уничтожении флагмана черноморского флота крейсера «москва». Воспроизвести хронологию событий предлагают в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

13 апреля по крейсеру «москва» выпустили две ракеты «Нептун», а на следующий день корабль утонул.

Пропагандисты пытались скрыть столь серьезный урон за фейками, но не получилось.

И даже парфюм. Neptune – аромат победы

Украинский beauty-бренд Sister’s Aroma вместе с предприятием УкрОборонПром КБ «Луч» к годовщине затопления российского военного корабля «москва» создали лимитированный парфюм Neptune.

Этикетку лимитированного парфюма изготовили из металла, вдохновившись структурой ракеты «Нептун».

«Аромат состоит из нот выдержанного бурбона, табачной дымки и жженого сахара. Особая нота в духах – запах пороха, что символично», — описывают создатели.

Стоит флакон в 3 тысячи гривен, но все деньги от продажи направят на закупку детских инкубаторов.

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