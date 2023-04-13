Річниця, як українські ракети «Нептун» потопили російський крейсер «москва»

13 квітня 2022 року російський крейсер «москва», який перебував у територіальних водах України біля острова Зміїний, впевнено пішов на дно. Світові ЗМІ вибухнули заголовками: армія, яка не мала власного флоту, знищила флагман російської армади. Цей день став переломним у війні.

«Рівно рік тому Військово-Морські Сили Збройних Сил України переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет «Нептун» було уражено той самий «русский военный корабль» – флагман чорноморського флоту рф ракетний крейсер «москва», який наступної доби затонув. Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою. Адже востаннє росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому», – написав на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

Після знищення «москви» розпочалася ланцюгова реакція. Це був останній день абсолютного домінування російського флоту на Чорному морі, зазначив Резніков.

«По-перше, успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon. По-друге, як тільки були отримані ракети Harpoon, команда віце-адмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала і їх. У підсумку це призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний, яку вони назвали «жестом доброї волі». По-третє, звільнення Зміїного дозволило відкрити «зерновий коридор». Світ отримав нашу продукцію, Україна отримала ресурси для оборони. Якщо б не було знищено «москву», досягти цього результату було б неможливо», – підкреслив міністр оборони.

Отже, тепер російський флот ховається від українських ракет на південь і схід від Криму. А кремлівські мрії про висадку десанту в Одесі залишилися мріями.

«Впевнений, що після нашої перемоги «москва» стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост – «за російський воєнний флот – до дна!» – пожартував Резніков.

«Без перебільшень, знищення крейсера «москва» — приголомшливий успіх у війні з російським агресором. Значною мірою, саме ця подія дала змогу Силам безпеки і оборони України знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря и запевнити московитів, що деокупація Криму — неминуча», – резюмували в ГУР МО України.

Як росіяни намагалися приховати поразку на морі

Як завжди, після атаки на крейсер рф задіяли пропаганду, яка відверто брехала про знищення флагмана чорноморського флоту «москва». Відтворити хронологію подій пропонують у Центрі стратегічних комунікацій та безпеки.

13 квітня по крейсеру “москва” випустили дві ракети “Нептун”, а наступного дня корабель потонув.

Пропагандисти намагалися приховати таку серйозну втрату за фейками, але не вийшло.

І навіть парфум. Neptune – аромат перемоги

Український beauty-бренд Sister’s Aroma разом із підприємством УкрОборонПром КБ «Луч» до річниці затоплення російського воєнного корабля «москва» створили лімітований парфум Neptune.

Етикетку лімітованого парфуму виготовили із металу, надихнувшись структурою ракети «Нептун».

«Аромат складається з нот витриманого бурбону, тютюнової димки та паленого цукру. Особлива нота у парфумі – запах пороху, що символічно», – описують парфум автори.

Коштує флакон у 3 тисячі гривень, але всі гроші від продажу спрямують на закупівлю дитячих інкубаторів.

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