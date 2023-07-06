27-річний громадянин Нігерії потонув у Харкові в озері на Журавлівці

Поліція Харківської області встановлює обставини загибелі чоловіка в озері Київського району Харкова.

Близько другої години дня 27-річний чоловік пішов купатися в озері та потонув. Його витягли на берег у непритомному стані. Медики намагалися врятувати постраждалого, але він помер.

Поліцейські встановили, що загиблим є 27-річний громадянин Нігерії.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.