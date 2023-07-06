27-річний громадянин Нігерії потонув у Харкові в озері на Журавлівці
Поліція Харківської області встановлює обставини загибелі чоловіка в озері Київського району Харкова.
Близько другої години дня 27-річний чоловік пішов купатися в озері та потонув. Його витягли на берег у непритомному стані. Медики намагалися врятувати постраждалого, але він помер.
Поліцейські встановили, що загиблим є 27-річний громадянин Нігерії.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 18:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області встановлює обставини загибелі чоловіка в озері Київського району Харкова.".