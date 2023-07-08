ДТП на трассе под Харьковом: машины разбиты, водитель в больнице (фото)

Днем 8 июля ДТП случилось в Песочине Харьковского района, сообщили в ГСЧС.

О столкновении автомобилей спасателям сообщили в 13:58. ДТП случилось на трассе возле дома по ул. Пушкина, 1а, в Песочине.

«Было установлено, что в результате столкновения двух автомобилей пострадал один водитель. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Спасатели смыли разлитое топливо с проезжей части дороги», — проинформировали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.