ДТП на трассе под Харьковом: машины разбиты, водитель в больнице (фото)
Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Днем 8 июля ДТП случилось в Песочине Харьковского района, сообщили в ГСЧС.
О столкновении автомобилей спасателям сообщили в 13:58. ДТП случилось на трассе возле дома по ул. Пушкина, 1а, в Песочине.
«Было установлено, что в результате столкновения двух автомобилей пострадал один водитель. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Спасатели смыли разлитое топливо с проезжей части дороги», — проинформировали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 17:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 июля ДТП случилось в Песочине Харьковского района, сообщили в ГСЧС".