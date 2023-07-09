Тройное ДТП на Харьковщине: один из водителей погиб, два человека в больнице

Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое случилось утром 9 июля в Изюмском районе — на трассе Киев — Харьков — Довжанский.

«9 июля около 8:50 вблизи села Волохов Яр на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение транспортных средств «Renault Mеgane», «Fiat Tipo» и «Mercedes». Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получил 38-летний водитель «Fiat Tipo». Также травмировался 44-летний водитель «Renault Mеgane» и его 20-летняя дочь. Мужчина и девушка госпитализированы в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.