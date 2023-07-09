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Тройное ДТП на Харьковщине: один из водителей погиб, два человека в больнице

Происшествия 13:32   09.07.2023
Оксана Горун
Тройное ДТП на Харьковщине: один из водителей погиб, два человека в больнице Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое случилось утром 9 июля в Изюмском районе — на трассе Киев — Харьков — Довжанский.

«9 июля около 8:50 вблизи села Волохов Яр на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение транспортных средств «Renault Mеgane», «Fiat Tipo» и «Mercedes». Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получил 38-летний водитель «Fiat Tipo». Также травмировался 44-летний водитель «Renault Mеgane» и его 20-летняя дочь. Мужчина и девушка госпитализированы в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП в Изюмском районе 9 июля 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Изюмском районе 9 июля 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Изюмском районе 9 июля 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Изюмском районе 9 июля 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое случилось утром 9 июля в Изюмском районе — на трассе Киев — Харьков — Довжанский".