Тройное ДТП на Харьковщине: один из водителей погиб, два человека в больнице
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое случилось утром 9 июля в Изюмском районе — на трассе Киев — Харьков — Довжанский.
«9 июля около 8:50 вблизи села Волохов Яр на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение транспортных средств «Renault Mеgane», «Fiat Tipo» и «Mercedes». Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получил 38-летний водитель «Fiat Tipo». Также травмировался 44-летний водитель «Renault Mеgane» и его 20-летняя дочь. Мужчина и девушка госпитализированы в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 13:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое случилось утром 9 июля в Изюмском районе — на трассе Киев — Харьков — Довжанский".