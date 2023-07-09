Live
  • Воскресенье 09.07.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Военный погиб в тройном ДТП на Харьковщине

Происшествия 16:02   09.07.2023
Оксана Горун
Военный погиб в тройном ДТП на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

В ДТП, которое случилось утром на трассе в Изюмском районе, погиб  38-летний военный. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту.

«В результате ДТП погиб водитель. Он был военным. Еще двух человек госпитализировали. Это гражданские, сейчас они в больнице скорой помощи в Харькове. Мужчина получил ушибы и сотрясение мозга, девушка — сотрясение мозга и перелом челюсти», — рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

  • Читайте также: Публицист Казарин, освобождавший Харьковщину, презентует свою книгу в Харькове

    • Напомним, ДТП случилось утром 9 июля в Изюмском районе — на трассе Киев — Харьков — Довжанский. Около 8:50 вблизи села Волохов Яр столкнулись «Renault Mеgane», «Fiat Tipo» и «Mercedes».

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
    У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
    08.07.2023
    Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
    Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
    08.07.2023
    Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
    Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
    09.07.2023
    Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно
    Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно
    09.07.2023
    «Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
    «Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
    09.07.2023
    Тройное ДТП на Харьковщине: один из водителей погиб, два человека в больнице
    Тройное ДТП на Харьковщине: один из водителей погиб, два человека в больнице
    09.07.2023

    Новости по теме:

    13:32
    Тройное ДТП на Харьковщине: один из водителей погиб, два человека в больнице
    17:41
    ДТП на трассе под Харьковом: машины разбиты, водитель в больнице (фото)
    12:41
    На Харьковщине сегодня прощаются со снайпером, погибшим под Бахмутом
    21:45
    Из-за ДТП под Харьковом между Daewoo Lanos и скутером двое травмированных
    08:11
    На Харьковщине напали на «скорую»: пострадал водитель

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Военный погиб в тройном ДТП на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП, которое случилось утром на трассе в Изюмском районе, погиб  38-летний военный. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту".