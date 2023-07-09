Военный погиб в тройном ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
В ДТП, которое случилось утром на трассе в Изюмском районе, погиб 38-летний военный. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту.
«В результате ДТП погиб водитель. Он был военным. Еще двух человек госпитализировали. Это гражданские, сейчас они в больнице скорой помощи в Харькове. Мужчина получил ушибы и сотрясение мозга, девушка — сотрясение мозга и перелом челюсти», — рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
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Напомним, ДТП случилось утром 9 июля в Изюмском районе — на трассе Киев — Харьков — Довжанский. Около 8:50 вблизи села Волохов Яр столкнулись «Renault Mеgane», «Fiat Tipo» и «Mercedes».
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 16:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП, которое случилось утром на трассе в Изюмском районе, погиб 38-летний военный. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту".