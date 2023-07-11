В Харькове водитель, нарушивший ПДД, оказался с поддельными правами

11 июля на бульваре Богдана Хмельницкого патрульные остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение ПДД. При проверке документов у мужчины обнаружили поддельное водительское удостоверение.

«В ходе рассмотрения административного дела водитель предоставил водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствие необходимых защитных элементов, не типографский способ нанесения текста. Также проверив по имеющимся базам патрульные выяснили, что по указанной серии значится другой человек», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Теперь кроме административной мужчине грозит и уголовная ответственность за использование заведомо поддельного документа.