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В Харькове водитель, нарушивший ПДД, оказался с поддельными правами

Общество 16:06   11.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове водитель, нарушивший ПДД, оказался с поддельными правами Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

11 июля на бульваре Богдана Хмельницкого патрульные остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение ПДД. При проверке документов у мужчины обнаружили поддельное водительское удостоверение.

«В ходе рассмотрения административного дела водитель предоставил водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствие необходимых защитных элементов, не типографский способ нанесения текста. Также проверив по имеющимся базам патрульные выяснили, что по указанной серии значится другой человек», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Теперь кроме административной мужчине грозит и уголовная ответственность за использование заведомо поддельного документа.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 16:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июля на бульваре Богдана Хмельницкого патрульные остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение ПДД. При проверке документов у мужчины обнаружили поддельное водительское удостоверение.".