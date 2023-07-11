В Харькове водитель, нарушивший ПДД, оказался с поддельными правами
11 июля на бульваре Богдана Хмельницкого патрульные остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение ПДД. При проверке документов у мужчины обнаружили поддельное водительское удостоверение.
«В ходе рассмотрения административного дела водитель предоставил водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствие необходимых защитных элементов, не типографский способ нанесения текста. Также проверив по имеющимся базам патрульные выяснили, что по указанной серии значится другой человек», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Теперь кроме административной мужчине грозит и уголовная ответственность за использование заведомо поддельного документа.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 16:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июля на бульваре Богдана Хмельницкого патрульные остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение ПДД. При проверке документов у мужчины обнаружили поддельное водительское удостоверение.".