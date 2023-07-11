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12 июля в Харькове временно изменятся некоторые маршруты трамваев

Общество 16:30   11.07.2023
Виктория Яковенко
12 июля в Харькове временно изменятся некоторые маршруты трамваев Фото: Харьковский горсовет

Харьковские трамваи №20, №16, 16А и №27 12 июля будут временно курсировать по измененным маршрутам, сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, с 10:00 до 15:00 прекратят движение трамваев на улице Клочковской, в проезде Рогатинском, переулке Пискуновском, переулке Лосовском, на улице Большой Панасовской, на участке от улицы Новгородской до улицы Евгения Котляра.

Причина – ремонт трамвайного пути, добавили в мэрии.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

📍 №20 (часть 1): разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Новгородская»;

📍 №20 (часть 2): разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».

Кроме этого, 12 и 14 июля движение трамваев на улице Академика Павлова, от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет приостановлено с 10:00 до 15:00.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры, это связано с аварийным ремонтом контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

📍 №16, 16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

📍 №27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».

Читайте также: В Харькове водитель, нарушивший ПДД, оказался с поддельными правами

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 16:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские трамваи №20, №16, 16А и №27 12 июля будут временно курсировать по измененным маршрутам, сообщили в Харьковском горсовете.".