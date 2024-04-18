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У Харкові горів підвал багатоповерхівки: евакуювали жителів, врятували кошеня

Події 16:23   18.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові горів підвал багатоповерхівки: евакуювали жителів, врятували кошеня Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

18 квітня о 09:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у підвалі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнинців у Харкові.

«Спостерігалось сильне задимлення, яке з підвалу поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря вийшли 15 мешканців будинку, з яких 3 – це діти», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Також пожежники врятували кошеня, яке забилося в куток підвалу.

«В підвалі горіло сміття на площі 15 кв. м. Вогонь вдалось ліквідувати о 10:49. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується», – додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 квітня о 09:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у підвалі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнинців у Харкові.".