У Харкові горів підвал багатоповерхівки: евакуювали жителів, врятували кошеня

18 квітня о 09:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у підвалі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнинців у Харкові.

«Спостерігалось сильне задимлення, яке з підвалу поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря вийшли 15 мешканців будинку, з яких 3 – це діти», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Також пожежники врятували кошеня, яке забилося в куток підвалу.

«В підвалі горіло сміття на площі 15 кв. м. Вогонь вдалось ліквідувати о 10:49. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується», – додали в ДСНС.