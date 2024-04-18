У Харкові горів підвал багатоповерхівки: евакуювали жителів, врятували кошеня
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
18 квітня о 09:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у підвалі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнинців у Харкові.
«Спостерігалось сильне задимлення, яке з підвалу поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря вийшли 15 мешканців будинку, з яких 3 – це діти», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Також пожежники врятували кошеня, яке забилося в куток підвалу.
«В підвалі горіло сміття на площі 15 кв. м. Вогонь вдалось ліквідувати о 10:49. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується», – додали в ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, евакуація, котенок, многоэтажка, подвал, пожежа, спасатели, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 квітня о 09:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у підвалі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнинців у Харкові.".