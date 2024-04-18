В Харькове горел подвал многоэтажки: эвакуировали жителей, спасли котенка
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
18 апреля в 09:25 спасатели получили сообщение о пожаре в подвале 9-этажки на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.
«Наблюдалось сильное задымление, которое из подвала распространялось по лестничной клетке. Спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуации людей. Под их наблюдением на свежий воздух вышли 15 жителей дома, из которых 3 – это дети», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Также пожарные спасли котенка, который забился в угол подвала.
«В подвале горел мусор на площади 15 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 10.49. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется», — добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, котенок, многоэтажка, подвал, пожары, спасатели, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 апреля в 09:25 спасатели получили сообщение о пожаре в подвале 9-этажки на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.".