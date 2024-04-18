В Харькове горел подвал многоэтажки: эвакуировали жителей, спасли котенка

18 апреля в 09:25 спасатели получили сообщение о пожаре в подвале 9-этажки на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.

«Наблюдалось сильное задымление, которое из подвала распространялось по лестничной клетке. Спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуации людей. Под их наблюдением на свежий воздух вышли 15 жителей дома, из которых 3 – это дети», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Также пожарные спасли котенка, который забился в угол подвала.

«В подвале горел мусор на площади 15 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 10.49. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется», — добавили в ГСЧС.