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В Харькове горел подвал многоэтажки: эвакуировали жителей, спасли котенка

Происшествия 16:23   18.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове горел подвал многоэтажки: эвакуировали жителей, спасли котенка Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

18 апреля в 09:25 спасатели получили сообщение о пожаре в подвале 9-этажки на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.

«Наблюдалось сильное задымление, которое из подвала распространялось по лестничной клетке. Спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуации людей. Под их наблюдением на свежий воздух вышли 15 жителей дома, из которых 3 – это дети», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Также пожарные спасли котенка, который забился в угол подвала.

«В подвале горел мусор на площади 15 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 10.49. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется», — добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 апреля в 09:25 спасатели получили сообщение о пожаре в подвале 9-этажки на улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.".