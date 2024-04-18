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Девять подразделений ГСЧС гасили пожар в Харькове (фото)

Происшествия 08:32   18.04.2024
Оксана Горун
Девять подразделений ГСЧС гасили пожар в Харькове (фото)

Вечером 17 апреля в Харькове случился масштабній пожар — горел утеплитель на фасаде производственно-складского здания в Новобаварском районе.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 17:44. На место выехали девять пожарноспасательных подразделений. Еще до их прибытия из здания администрация предприятия эвакуировала десять человек.

«На время прибытия пожарных наблюдалось задымление снаружи здания. Далее разведкой установлено, что горел утеплитель фасада на площади 600 кв. м. Он находился под металлическими листами, поэтому чрезвычайным пришлось приложить значительные усилия, чтобы добраться до очагов горения и подать пожарные стволы именно туда. В 18:37 огонь удалось локализовать, а в 19:31 полностью ликвидировать», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пострадавших нет. О причинах пожара не информируют.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 17 апреля в Харькове случился масштабній пожар — горел утеплитель на фасаде производственно-складского здания в Новобаварском районе".