Дев’ять підрозділів ДСНС гасили пожежу в Харкові (фото)
Увечері 17 квітня в Харкові сталася масштабна пожежа – горів утеплювач на фасаді виробничо-складської будівлі у Новобаварському районі.
Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 17:44. На місце виїхали дев’ять пожежно-рятувальних підрозділів. Ще до їхнього прибуття з будівлі адміністрація підприємства евакуювала десять осіб.
“На час прибуття вогнеборців спостерігалось задимлення ззовні будівлі. Далі розвідкою встановлено, що горів утеплювач фасаду на площі 600 кв.м. Він знаходився під металевими листами, тому надзвичайникам довелось докласти значних зусиль, щоб дістатися осередків горіння та подати пожежні стволи саме туди. О 18:37 вогонь вдалось локалізувати, а о 19:31 повністю ліквідувати”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Постраждалих немає. Про причини пожежі не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 17 квітня в Харкові сталася масштабна пожежа – горів утеплювач на фасаді виробничо-складської будівлі у Новобаварському районі".