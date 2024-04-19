В Харькове временно не работали линии «101» и «112» (обновлено)

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в Харькове временно не работают линии Службы спасения «101» и «112».

В экстренном случае можно воспользоваться резервными номерами телефонов для вызова службы ГСЧС: 0730270112, 0501139001, 0501139002.

О возобновлении линий обещают сообщить дополнительно.

Линии Службы спасения «101» и «112» в Харькове работают в штатном режиме, сообщили спасатели в 14:08.