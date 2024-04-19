В Харькове временно не работали линии «101» и «112» (обновлено)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в Харькове временно не работают линии Службы спасения «101» и «112».
В экстренном случае можно воспользоваться резервными номерами телефонов для вызова службы ГСЧС: 0730270112, 0501139001, 0501139002.
О возобновлении линий обещают сообщить дополнительно.
Линии Службы спасения «101» и «112» в Харькове работают в штатном режиме, сообщили спасатели в 14:08.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: временно, ГСЧС, линии, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в Харькове временно не работают линии Службы спасения «101» и «112».".