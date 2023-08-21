Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан
Фото: Міністерство енергетики України
Через ворожі обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
«Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу – близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають», – розповіли в Міненерго.
Також на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах, додали в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ворожі обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі.".