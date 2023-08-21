Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан

Через ворожі обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу – близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають», – розповіли в Міненерго.

Також на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах, додали в Міненерго.