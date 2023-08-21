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Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан

Події 11:14   21.08.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан Фото: Міністерство енергетики України

Через ворожі обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу – близько 4,5 тисячі абонентів. Роботи з відновлення газової мережі тривають», – розповіли в Міненерго.

Також на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах, додали в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ворожі обстріли на Харківщині пошкоджено газопровід та лінії електропередачі.".