Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:58   21.08.2023
Оксана Горун
11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 21 серпня ворог обстріляв прикордонне село, а протягом дня в неділю бив по Куп’янську та Вовчанську.

Вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп’янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Внаслідок обстрілів центру Куп’янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. У тому числі фельдшер “швидкої”, що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення “Нової пошти”, будівлю закладу освіти та інші цивільні об’єкти. У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. У місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров’я“, – перерахував наслідки Синєгубов.

Він повідомив, що вже вранці 21 серпня армія РФ обстріляла Вовчанські хутори Чугуївського району. Там пошкоджено навчальний заклад. Чи є постраждалі, ще з’ясовують.

Читайте також:  Вісім пожеж через обстріли за добу сталися на Харківщині

“Внаслідок обстрілу с. Колісниківка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід”, – доповнив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW
21.08.2023, 10:04
Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр
Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр
21.08.2023, 09:36
11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
21.08.2023, 08:58
Ворог контролює лише південну частину Роботиного – Машовець про контрнаступ
Ворог контролює лише південну частину Роботиного – Машовець про контрнаступ
21.08.2023, 08:32
На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб
На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб
21.08.2023, 07:32
Вісім пожеж через обстріли за добу сталося на Харківщині
Вісім пожеж через обстріли за добу сталося на Харківщині
21.08.2023, 08:47

Новини за темою:

08:47
Вісім пожеж через обстріли за добу сталося на Харківщині
07:32
На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб
17:35
7 людей, поранених сьогодні у Куп’янську, у важкому стані – Синєгубов
15:27
Росіяни вдарили по центру Куп’янська на Харківщині, 5 автівок загорілися
15:07
Поранені 10 цивільних і фельдшер через обстріли по Куп‘янську – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 21 серпня ворог обстріляв прикордонне село, а протягом дня в неділю бив по Куп’янську та Вовчанську".