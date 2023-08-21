11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 21 серпня ворог обстріляв прикордонне село, а протягом дня в неділю бив по Куп’янську та Вовчанську.

“Вчора протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп’янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Внаслідок обстрілів центру Куп’янська пошкоджень зазнали 11 цивільних людей. У тому числі фельдшер “швидкої”, що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення “Нової пошти”, будівлю закладу освіти та інші цивільні об’єкти. У м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. У місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров’я“, – перерахував наслідки Синєгубов.

Він повідомив, що вже вранці 21 серпня армія РФ обстріляла Вовчанські хутори Чугуївського району. Там пошкоджено навчальний заклад. Чи є постраждалі, ще з’ясовують.

Читайте також: Вісім пожеж через обстріли за добу сталися на Харківщині

“Внаслідок обстрілу с. Колісниківка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід”, – доповнив начальник ХОВА.