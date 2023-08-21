11 раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 21 августа враг обстрелял приграничное село, а в течение дня в воскресенье бил по Купянску и Волчанску.
«Вчера в течение всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В результате обстрелов центра Купянска повреждения получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер «скорой», оказывавший помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение «Новой почты», здание учебного заведения и другие гражданские объекты. В г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеских обстрелов погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание заведения здравоохранения», — перечислил последствия Синегубов.
Он сообщил, что уже утром 21 августа армия РФ обстреляла Волчанские Хутора Чугуевского района. Там повреждено учебное заведение. Есть ли пострадавшие, еще выясняют.
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«В результате обстрела с. Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод», — дополнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 21 августа враг обстрелял приграничное село, а в течение дня в воскресенье бил по Купянску и Волчанску".