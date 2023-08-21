11 раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 21 августа враг обстрелял приграничное село, а в течение дня в воскресенье бил по Купянску и Волчанску.

«Вчера в течение всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В результате обстрелов центра Купянска повреждения получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер «скорой», оказывавший помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение «Новой почты», здание учебного заведения и другие гражданские объекты. В г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеских обстрелов погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание заведения здравоохранения», — перечислил последствия Синегубов.

Он сообщил, что уже утром 21 августа армия РФ обстреляла Волчанские Хутора Чугуевского района. Там повреждено учебное заведение. Есть ли пострадавшие, еще выясняют.

«В результате обстрела с. Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод», — дополнил начальник ХОВА.