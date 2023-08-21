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11 раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:58   21.08.2023
Оксана Горун
11 раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 21 августа враг обстрелял приграничное село, а в течение дня в воскресенье бил по Купянску и Волчанску.

«Вчера в течение всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В результате обстрелов центра Купянска повреждения получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер «скорой», оказывавший помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение «Новой почты», здание учебного заведения и другие гражданские объекты. В г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеских обстрелов погиб мужчина 71 года. В городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание заведения здравоохранения», — перечислил последствия Синегубов.

Он сообщил, что уже утром 21 августа армия РФ обстреляла Волчанские Хутора Чугуевского района. Там повреждено учебное заведение. Есть ли пострадавшие, еще выясняют.

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«В результате обстрела с. Колесниковка Купянского района поврежден частный дом и газопровод», — дополнил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 08:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 21 августа враг обстрелял приграничное село, а в течение дня в воскресенье бил по Купянску и Волчанску".