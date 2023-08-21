Россияне повредили газопровод на Харьковщине: без газа более 4 тыс. купянчан

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области повреждены газопровод и линии электропередачи.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Приостановлено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по возобновлению газовой сети продолжаются», — рассказали в Минэнерго.

Также в Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены линии электропередачи, обесточены 11 тысяч потребителей в городе Волчанск и ближайших селах, добавили в Минэнерго.