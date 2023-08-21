Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Россияне повредили газопровод на Харьковщине: без газа более 4 тыс. купянчан

Происшествия 11:14   21.08.2023
Виктория Яковенко
Россияне повредили газопровод на Харьковщине: без газа более 4 тыс. купянчан Фото: Министерство энергетики Украины

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области повреждены газопровод и линии электропередачи.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Приостановлено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по возобновлению газовой сети продолжаются», — рассказали в Минэнерго.

Также в Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены линии электропередачи, обесточены 11 тысяч потребителей в городе Волчанск и ближайших селах, добавили в Минэнерго.

Читайте также: 11 раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
21.08.2023, 09:36
На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб
На Харьковщине — попытка наступать, авиаудар и обстрелы — Генштаб
21.08.2023, 07:32
ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет
ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет
21.08.2023, 07:57
«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель
«Купянск – последний шанс»: цели и потенциал РФ на Харьковщине — обозреватель
15.08.2023, 12:41
Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW
Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW
21.08.2023, 10:04
У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)
У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)
21.08.2023, 11:42

Новости по теме:

08:47
Восемь пожаров из-за обстрелов за сутки произошли на Харьковщине
21:36
Во время повторного обстрела Купянска на Харьковщине ранен полицейский
17:35
7 человек, раненых сегодня в Купянске, в тяжелом состоянии – Синегубов
15:27
Россияне ударили по центру Купянска на Харьковщине, 5 автомобилей загорелись
15:07
Ранены 10 гражданских и фельдшер в результате обстрелов Купянска — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне повредили газопровод на Харьковщине: без газа более 4 тыс. купянчан»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области повреждены газопровод и линии электропередачи.".