Россияне повредили газопровод на Харьковщине: без газа более 4 тыс. купянчан
Фото: Министерство энергетики Украины
Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области повреждены газопровод и линии электропередачи.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Приостановлено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по возобновлению газовой сети продолжаются», — рассказали в Минэнерго.
Также в Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены линии электропередачи, обесточены 11 тысяч потребителей в городе Волчанск и ближайших селах, добавили в Минэнерго.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области повреждены газопровод и линии электропередачи.".