У поліції уточнили смерть енергетика на Харківшині: підірвався на міні
П’ятеро енергетиків підірвалися на міні, один із них загинув, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
«У Дергачівській громаді на міні росіян підірвався автомобіль з працівниками обленерго. Машина наїхала на вибуховий пристрій, четверо чоловіків отримали серйозні травми. Один із них помер. Слідчі та криміналісти працюють на місці події» , – розповів Болвінов.
Інцидент стався у селищі Токарівка, бригада їхала у ремонт несправностей мережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 18:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро енергетиків підірвалися на міні, один із них загинув, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.".