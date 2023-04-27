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У поліції уточнили смерть енергетика на Харківшині: підірвався на міні

Події 18:38   27.04.2023
Оксана Якушко
У поліції уточнили смерть енергетика на Харківшині: підірвався на міні

П’ятеро енергетиків підірвалися на міні, один із них загинув, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«У Дергачівській громаді на міні росіян підірвався автомобіль з працівниками обленерго. Машина наїхала на вибуховий пристрій, четверо чоловіків отримали серйозні травми. Один із них помер. Слідчі та криміналісти працюють на місці події» , – розповів Болвінов.

Інцидент стався у селищі Токарівка, бригада їхала у ремонт несправностей мережі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 18:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро енергетиків підірвалися на міні, один із них загинув, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.".