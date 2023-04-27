У поліції уточнили смерть енергетика на Харківшині: підірвався на міні

П’ятеро енергетиків підірвалися на міні, один із них загинув, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«У Дергачівській громаді на міні росіян підірвався автомобіль з працівниками обленерго. Машина наїхала на вибуховий пристрій, четверо чоловіків отримали серйозні травми. Один із них помер. Слідчі та криміналісти працюють на місці події» , – розповів Болвінов.

Інцидент стався у селищі Токарівка, бригада їхала у ремонт несправностей мережі.



