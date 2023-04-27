В полиции уточнили смерть энергетика на Харьковщине: подорвался на мине
Пятеро энергетиков подорвались на мине, один из них погиб, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
«В Дергачевской громаде на мине россиян подорвался автомобиль с работниками «Харьковоблэнерго». Машина наехала на взрывное устройство, четверо мужчин получили серьезные травмы. Один из них скончался. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия», — рассказал Болвинов.
Инцидент произошел в поселке Токаревка, бригада ехала в ремонт неисправностей сети.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятеро энергетиков подорвались на мине, один из них погиб, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.".