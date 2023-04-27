В полиции уточнили смерть энергетика на Харьковщине: подорвался на мине

Пятеро энергетиков подорвались на мине, один из них погиб, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«В Дергачевской громаде на мине россиян подорвался автомобиль с работниками «Харьковоблэнерго». Машина наехала на взрывное устройство, четверо мужчин получили серьезные травмы. Один из них скончался. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия», — рассказал Болвинов.

Инцидент произошел в поселке Токаревка, бригада ехала в ремонт неисправностей сети.

