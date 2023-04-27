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В полиции уточнили смерть энергетика на Харьковщине: подорвался на мине

Происшествия 18:38   27.04.2023
Оксана Якушко
В полиции уточнили смерть энергетика на Харьковщине: подорвался на мине

Пятеро энергетиков подорвались на мине, один из них погиб, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«В Дергачевской громаде на мине россиян подорвался автомобиль с работниками «Харьковоблэнерго». Машина наехала на взрывное устройство, четверо мужчин получили серьезные травмы. Один из них скончался. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия», — рассказал Болвинов.

Инцидент произошел в поселке Токаревка, бригада ехала в ремонт неисправностей сети.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 18:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятеро энергетиков подорвались на мине, один из них погиб, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.".