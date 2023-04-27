Синегубов: Работники «Харьковоблэнерго» попали под обстрел, один погиб

Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали работники «Харьковоблэнерго», работавшие над восстановлением линий электропередач. К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.