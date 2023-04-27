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Синегубов: Работники «Харьковоблэнерго» попали под обстрел, один погиб

Происшествия 16:44   27.04.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Работники «Харьковоблэнерго» попали под обстрел, один погиб Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали работники «Харьковоблэнерго», работавшие над восстановлением линий электропередач. К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".