Синегубов: Работники «Харьковоблэнерго» попали под обстрел, один погиб
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пострадали работники «Харьковоблэнерго», работавшие над восстановлением линий электропередач. К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".