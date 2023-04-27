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Обстрел Липцев на Харьковщине: повреждены 8 квартир и частные дома (фото)

Происшествия 12:44   27.04.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Липцев на Харьковщине: повреждены 8 квартир и частные дома (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате обстрела Липцев нет.

Фото последствий обстрелов опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, во время вражеской атаки около 10:10 снаряд попал в двухэтажный дом. Повреждены 8 квартир и частные дома.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 12:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате обстрела Липцев нет.".