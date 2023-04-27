Обстрел Липцев на Харьковщине: повреждены 8 квартир и частные дома (фото)

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате обстрела Липцев нет.

Фото последствий обстрелов опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, во время вражеской атаки около 10:10 снаряд попал в двухэтажный дом. Повреждены 8 квартир и частные дома.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.