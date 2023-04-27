Оккупанты из артиллерии только что обстреляли село под Харьковом — Синегубов

Село Липцы попало под вражеский обстрел утром 27 апреля. По информации начальника ХОВА, есть попадания в жилую застройку.

«Только что оккупанты из артиллерии обстреляли с. Липцы Харьковского района. Есть попадания в жилую застройку. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается», — написал Синегубов в telegram.

Воздушной тревоги в момент обстрела на Харьковщине не было. Ранее начальник ХОВА информировал о том, что сутки в регионе прошли без пострадавших.