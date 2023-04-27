Оккупанты из артиллерии только что обстреляли село под Харьковом — Синегубов
Село Липцы попало под вражеский обстрел утром 27 апреля. По информации начальника ХОВА, есть попадания в жилую застройку.
«Только что оккупанты из артиллерии обстреляли с. Липцы Харьковского района. Есть попадания в жилую застройку. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается», — написал Синегубов в telegram.
Воздушной тревоги в момент обстрела на Харьковщине не было. Ранее начальник ХОВА информировал о том, что сутки в регионе прошли без пострадавших.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Оккупанты из артиллерии только что обстреляли село под Харьковом — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Липцы попало под вражеский обстрел утром 27 апреля. По информации начальника ХОВА, есть попадания в жилую застройку".