Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

«В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части. В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозпостройки и помещения магазина. В с. Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере три частных жилых дома. Обошлось без пострадавших», — перечислил Синегубов в сообщении в telegram.

Отметим, что по зданию пожарно-спасательной части, упомянутой начальником ХОВА, враг за сутки бил дважды. Последствия показала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.