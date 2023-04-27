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Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине

Происшествия 08:38   27.04.2023
Оксана Горун
Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

«В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части. В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозпостройки и помещения магазина. В с. Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере три частных жилых дома. Обошлось без пострадавших», — перечислил Синегубов в сообщении в telegram.

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    • Отметим, что по зданию пожарно-спасательной части, упомянутой начальником ХОВА, враг за сутки бил дважды. Последствия показала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов".