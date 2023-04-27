Live
  • Четвер 27.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині

Події 08:38   27.04.2023
Оксана Горун
Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини. У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці. У с. Подоли Куп’янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих“, – перерахував Синєгубов у повідомленні в телеграмі.

  • Читайте також: Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині

    • Зазначимо, що по будівлі пожежно-рятувальної частини, згаданій начальником ХОВА, ворог за добу бив двічі. Наслідки показала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    09:06
    На Харківщині ворожий снаряд влучив у “ГАЗель” – ДСНС про обстріли регіону
    08:38
    Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині
    07:20
    10 населених пунктів Харківщини були під обстрілами за добу – Генштаб
    22:21
    Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт
    18:35
    Армія РФ сьогодні обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів".