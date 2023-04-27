Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
“У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини. У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці. У с. Подоли Куп’янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих“, – перерахував Синєгубов у повідомленні в телеграмі.
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Зазначимо, що по будівлі пожежно-рятувальної частини, згаданій начальником ХОВА, ворог за добу бив двічі. Наслідки показала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів".