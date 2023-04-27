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Росіяни двічі за день обстріляли пожежну частину на Харківщині (фото)

Події 00:12   27.04.2023
Елена Нагорная
Росіяни двічі за день обстріляли пожежну частину на Харківщині (фото)

У Харківській області 26 квітня російська армія двічі обстріляла з артилерії пожежну частину. Постраждалих немає, пошкоджені будівля та техніка ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області, але де саме це сталося – не уточнили.

Внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників. Такі дії ворога тільки вчергове доводять, що вони свідомо порушують усі норми міжнародного права. Вони можуть позбавити нас будівлі та техніки, проте у них не вдасться знищити нашу сміливість і готовність захищати мирне населення”, – йдеться у публікації.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 00:12;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 26 квітня російська армія двічі обстріляла з артилерії пожежну частину. Постраждалих немає, пошкоджені будівля та техніка ДСНС.".