Росіяни двічі за день обстріляли пожежну частину на Харківщині (фото)

У Харківській області 26 квітня російська армія двічі обстріляла з артилерії пожежну частину. Постраждалих немає, пошкоджені будівля та техніка ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області, але де саме це сталося – не уточнили.

“Внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників. Такі дії ворога тільки вчергове доводять, що вони свідомо порушують усі норми міжнародного права. Вони можуть позбавити нас будівлі та техніки, проте у них не вдасться знищити нашу сміливість і готовність захищати мирне населення”, – йдеться у публікації.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області