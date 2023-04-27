Россияне дважды за день обстреляли пожарную часть на Харьковщине (фото)

В Харьковской области 26 апреля российская армия дважды обстреляла из артиллерии пожарную часть. Пострадавших нет, повреждены здание и техника ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, но где именно это произошло — не уточнили.

«В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей. Такие действия врага только в очередной раз доказывают, что они сознательно нарушают все нормы международного права. Они могут лишить нас здания и техники, однако у них не удастся уничтожить нашу смелость и готовность защищать мирное население», — говорится в публикации.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области