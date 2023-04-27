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Россияне дважды за день обстреляли пожарную часть на Харьковщине (фото)

Происшествия 00:12   27.04.2023
Елена Нагорная
Россияне дважды за день обстреляли пожарную часть на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Харьковской области 26 апреля российская армия дважды обстреляла из артиллерии пожарную часть. Пострадавших нет, повреждены здание и техника ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, но где именно это произошло — не уточнили.

«В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей. Такие действия врага только в очередной раз доказывают, что они сознательно нарушают все нормы международного права. Они могут лишить нас здания и техники, однако у них не удастся уничтожить нашу смелость и готовность защищать мирное население», — говорится в публикации.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 00:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 26 апреля российская армия дважды обстреляла из артиллерии пожарную часть. Пострадавших нет, повреждены здание и техника ГСЧС.".