Россияне дважды за день обстреляли пожарную часть на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В Харьковской области 26 апреля российская армия дважды обстреляла из артиллерии пожарную часть. Пострадавших нет, повреждены здание и техника ГСЧС.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, но где именно это произошло — не уточнили.
«В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей. Такие действия врага только в очередной раз доказывают, что они сознательно нарушают все нормы международного права. Они могут лишить нас здания и техники, однако у них не удастся уничтожить нашу смелость и готовность защищать мирное население», — говорится в публикации.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 00:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 26 апреля российская армия дважды обстреляла из артиллерии пожарную часть. Пострадавших нет, повреждены здание и техника ГСЧС.".