Армия РФ сегодня обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое.
На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".