Армия РФ сегодня обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое.

На Купянском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.