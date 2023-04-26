17 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами за сутки — Генштаб
В сводке на 6:00 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил о событиях на фронте и том, как враг воюет с мирным населением.
В Генштабе отметили удар двумя ракетами С-300, нанесенный 25 апреля по Купянску.
«Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура», — акцентировали в Генштабе.
В течение суток Купянск подвергся и «обычным» обстрелам — атиллерийским и мионметным. Также пострадали еще 16 населенных пунктов области.
«В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огурцово, Гатище и Амбарное в Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка», — перечислили в ГШ.
В целом по территории Украины армия РФ нанесла 13 авиационных ударов и совершила 49 обстрелов из РСЗО. На фронте Силы обороны отбили 39 атак врага.
«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также — удар по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты два вражеских разведывательных БпЛА — типа «Зала» и «Орлан-10″. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора», — привели данные в утренней сводке.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 6:00 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил о событиях на фронте и том, как враг воюет с мирным населением".